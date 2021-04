Aseguran que Lionel Messi recibió una oferta “irrechazable” del PSG y podría partir pronto del Barcelona

El mediocampista argentino Lionel Messi podría partir muy pronto del Barcelona, luego que se conociera que recibió una oferta “irrechazable” por su fichaje.

El PSG desea juntar a la “Pulga”, Neymar y Mbappé en el mismo equipo, tal como ya lo hicieron en los catalanes y, de esta forma, luchar por ganar todo en Europa.

Según TNT Sports Brasil, el cuadro galo “le ofreció a Messi un contrato por las próximas dos temporadas y una tercera opcional“. Si bien no se refieren a las cifras, aseguran que es una oferta “inalcanzable” para los culés.

Cabe recordar que el zurdo termina su contrato el 30 de junio y ahí se conocerá finalmente su decisión.

Por su parte, el DT de los catalanes, Ronald Koeman, manifestó: “No me interesa, primero porque no sé si es verdad. Ojalá Leo se quede con nosotros, él debe acabar (su carrera) aquí porque lleva toda la vida aquí, pero es decisión suya. Lo que me preocupa es el partido de mañana”.