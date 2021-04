“Ese penal no lo volví a ver”: Juan Román Riquelme recordó su fallido lanzamiento ante Arsenal por las semifinales de Champions League

Este jueves, el Villarreal chocará ante el Arsenal por las semifinales de la UEFA Europa League, reviviendo la misma instancia que ambas escuadras disputaron el 2006 por Champions League.

Muchos recuerdan ese mítico partido en el Madrigal, donde el “Submarino Amarillo”, dirigido en ese entonces por Manuel Pellegrini, tuvo la opción de igualar la llave anta los ingleses (quienes habían ganado por 1-0 en la ida) en los pies de Juan Román Riquelme.

El “10” trasandino tuvo una clara ocasión desde el punto penal a los 88 minutos de partido, con el cual emparejarían la serie ante los “Gunners”. Sin embargo, su remate fue contenido por el meta Jens Lehmann, acabando con el sueño del Villarreal de llegar a una histórica final.

Ahora, ambos elencos revivirán dicho enfrentamiento, y por ello, el club español realizó una junta telemática de exjugadores que estuvieron presente en la definición de hace 15 años, como Diego Forlán, Marcos Senna, Robert Pirés, Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme.

𝗖𝗜𝗡𝗖𝗢 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔𝗦 -Senna, Riquelme, Forlán, Pires y Arruabarrena- se reúnen vía telemática 🤳, rememoran el partido del Arsenal de 2006 y formulan un deseo… ¡𝟰𝟯 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼𝘀 de increíbles recuerdos y pasión grogueta 💛!#EsNuestroMomento#UEL #HistoriaGrogueta — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 27, 2021

Fue precisamente el exjugador de Boca Juniors quien se refirió a su lanzamiento penal de aquel partido en 2006. “Ese penal no lo volví a ver, no creo que lo vuelva a ver. Y me va a quedar siempre la sensación de que teníamos que jugar esa final de Champions con el Barça, que creo que la hubiésemos pasado bien”, señaló.

Además agregó que “tengo dos clubes en mi vida. Uno es Boca y el otro es el Villarreal. Amo el club, como todos los que están aquí”.

Asimismo, Diego Forlán espera que este plantel español pueda lograr lo que ellos no pudieron. “Ahora le toca al Villarreal lograr lo que nosotros no pudimos, por eso le mando toda la fuerza posible y que pueda pasar a la final”, sentenció.

Recordemos que el partido entre Villarreal y Arsenal por las semifinales de la Europa League se jugará este jueves a las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica (exMadrigal).