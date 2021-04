Histórico jugador italiano llenó de elogios a Alexis Sánchez: “Lo ha hecho verdaderamente bien. Hace la diferencia”

Gianfranco Zola, histórico delantero italiano, alabó a los jugadores chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes militan en el Inter de Milán.

Respecto al “Niño Maravilla”, el exjugador del Chelsea señaló para ADN Deportes que el chileno hace la diferencia y que siempre que entra lo hace de la mejor manera. “Alexis lo ha hecho verdaderamente bien en cada partido en que ha entrado. Hace la diferencia. Creo que el modo en el que Conte prepara físicamente al equipo le dio una gran mano a Alexis; porque de Alexis no se discute su calidad, su inteligencia futbolística”, señaló.

“Probablemente por cómo lo vi yo aquí en el United, no tuvo Alexis la calidad física que tuvo en el Arsenal; no era fácil, porque en el Arsenal jugaba con mayor continuidad y ahí recuerdo verlo en su mejor nivel. Te digo, el hecho de que Conte prefiera a Lautaro en vez de Sánchez, es que Lautaro es más delantero que Alexis”, agregó.

También tuvo palabras para el “King” y su reciente operación en la rodilla, además de su continuidad en Inter. “Esta lesión no le quitará importancia a su calidad ante Conte. Creo que Vidal se quedará en el Inter, pienso que será un jugador importante en el Inter esta próxima temporada. Seguro que la valoración de Vidal, por Conte, no se verá disminuida. Eso sí, dependerá de Vidal, porque es una situación en donde deberá trabajar mucho para poder volver a tener el espacio de titular que tuvo cuando llegó”, afirmó Zola.

Finalmente, el italiano, que es íntimo amigo de Gustavo Poyet, reveló que aún no recibe una camiseta de Universidad Católica y se declaró hincha de los cruzados. “Yo no discuto jamás la calidad de Gustavo. Es una persona tremendamente inteligente, un gran entrenador. Yo he jugado contra él siendo ambos entrenadores. Sé lo bien que prepara a los equipos”, sostuvo.

“Claro que sí (soy hincha), pero no tengo todavía la bufanda de la UC… estoy esperando que Gustavo me mande la camiseta“, sentenció.