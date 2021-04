Los Tenores tras el Superclásico: “Colo Colo se ve mucho más macizo y armado que en la temporada anterior”

Los comentaristas de ADN Deportes, Danilo Díaz y Juan Cristóbal Guarello, desmenuzaron el Superclásico 189 entre Colo Colo y Universidad de Chile de este domingo 25 de abril en el Estadio Monumental, que alargó la racha invicta del elenco albo como local frente a los azules, ya una suerte de maldición para los estudiantiles que no ganan en el recinto deportivo maculino desde el domingo 9 de septiembre de 2001.

“Colo Colo lo gana por una jugada precisa. El problema para la “U” es lo que ocurre después del gol… Se va encima, no deja surgir al rival y mostró algo con los jugadores que tiene, pero no alcanzó… Y Colo Colo se ve mucho más macizo y armado que en la temporada anterior, con un muy buen nivel de Gabriel Costa y de Leonardo Gil. Ahí encontró una buena dupla, aunque le falta un centrodelantero sí, pues Morales no es lo que necesita”, dijo Danilo Díaz.

El “Tenor del Pueblo” agregó que “Universidad de Chile terminó jugando al final como un equpo grande, ya con el gol adentro… Hay un problema en el juego. El esquema le gana a los nombres propios y no se pasan bien la pelota. Me da la impresión de que el ciclo de Rafael Dudamel comienza a estar amenazado, y hay que ver qué dicen los nuevos controladores del club… El proyecto era para pelear el título, pero sobre sobre 12 puntos la “U” tiene solo cinco y únicamente le ganó a Unión Española”.

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello indicó que “la “U” termina buscando el partido por la desesperación, no por la convicción, y así desaprovecha lo que tiene con un juego muy extraño. No sé si este era el partido que tenía que ganar la Universidad de Chile, aunque este no es un Colo Colo avasallador. La contención permanente de los azules con Rafael Dudamel se refleja en incomodidad.. Por su parte, Colo Colo no fue un equipo brillante, y ganó cuando la “U” se distrajo y le dio una ventana de oportunidad aprovechada. Lo de Colo Colo fue muy discreto, aunque con mucha lucha”.