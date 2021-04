Los saludos afectuosos que recibió Universidad Católica en su 84° aniversario

Este miércoles Universidad Católica celebra 84 años de vida institucional. En este escenario, son varios los saludos que le han llegado al elenco “Cruzado” en su día.

Entidades deportivas como como la Conmbebol y Deportes Melipilla se hicieron presentes con saludos a la “UC” por su aniversario.

Además, algunas figuras que pasaron por San Carlos aprovecharon de saludar al club, como Gary Medel, Alberto “Beto” Acosta e incluso el exentrenador Ariel Holan.

A continuación te dejamos los mensajes y saludos por el 84° aniversario de Universidad Católica:

Mi casa, la que me dio valores y me formó como jugador, pero que también me ayudó como persona. Una familia. Un amor para siempre. Feliz Cumpleaños Cato de mi vida !!! ⚪🔵@Cruzados #HappyBirthday84 pic.twitter.com/MX2Ag8m8Kx

— Gary Medel (@MedelPitbull) April 21, 2021