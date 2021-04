Carlos Caszely tajante con Nicolás Blandi: “Tienen que buscarle una salida, ya no fue”

El exdelantero de Colo-Colo, Carlos Caszely, conversó con Los Tenores donde se refirió al presente de la institución alba y también al momento que atraviesa el argentino Nicolás Blandi.

El “Rey del metro cuadrado” señaló que el club debe buscarle una salida al trasandino, y que actualmente existen “tres centrodelanteros antes que Blandi para ponerse la ‘9’ del popular“.

“Tienen que buscarle una salida, ya no fue. No lo han citado, se lesiona, cuando más se le necesitaba el año pasado se lesionó, y ahora Quinteros ya no lo cuenta para nada“, afirmó Caszely.

Además aseguró que Iván Morales tiene todo para ser el delantero titular de Colo-Colo, pero le falta aprender a ser más frío en el área rival. “Yo creo que le falta un poquito, porque perdió tres años. Este chico ya vislumbraba a los 18 años, y está recuperando recién lo que él prometía”, sostuvo.

“Tiene toda la capacidad de ser el ‘9’ de Colo-Colo, pero tiene que aprender que en el área hay que ser más frío, tener la mente más fría para definir mejor”, sentenció.

Ahora, Colo-Colo se prepara para una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, donde enfrentará a Universidad de Chile el domingo 25 de abril a las 16:00 horas.