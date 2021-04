Carlos Caszely por la interna de ByN y el Club Social: “Es como si Guillier o Pamela Jiles sean amigos de Piñera. Es muy raro lo que pasa”

Este lunes Colo-Colo celebra 96 años de aniversario tras su fundación, motivo por el cual Los Tenores se contactaron con un histórico del “Popular”: el “Rey del Metro Cuadrado”, Carlos Caszely.

El exdelantero albo partió comentando que “siempre que Colo-Colo ha tenido problemas económicos, ha recurrido a los chicos jóvenes, y cuando le dan 5, 6 o 7 partidos, empiezan a ser reconocidos por el ambiente periodístico y por toda la hinchada”.

Además se refirió al presente del directorio de Blanco y Negro, donde el presidente del Club Social, Edmundo Valladares, se perfila como el próximo mandamás de la concesionaria. “Es como si Guillier o Pamela Jiles sean amigos de Piñera. Es muy raro lo que pasa. Si tú no eres accionista mayoritario, no tienes ninguna posibilidad de ser un aporte o que entiendan un poco lo que es Colo-Colo, pero me parece muy raro lo que está pasando, no me lo imaginé nunca“, manifestó.

Además aseguró que nunca lo llamaron de Blanco y Negro, pero que siempre estuvo dispuesto a ayudar a entender a los dirigentes de lo que significa ser colocolino. “Nunca me llamaron pero siempre estuve dispuesto. Más de algún medio me contactó y dije que de ‘guata me voy al Monumental’ para que estos dos grupos económicos entendieran lo que es Colo-Colo“, sostuvo.

“El que no es colocolino nunca va a entender la pasión que llevamos dentro, la pasión que llevamos desde que nos pusimos por primera vez la camiseta del popular”, agregó Caszely.

También se refirió al desempeño de Harold Mayne-Nicholls en el directorio de ByN, indicando que “casi bajamos a la Primera B, así que no va a ser un buen recuerdo el paso de Harold por Colo-Colo. No olvidemos que las contrataciones las hacía él, estaba al mando de todo eso, y no le fue bien”.

Finalmente, Carlos Caszely puntualizó que el nuevo presidente de Blanco y Negro debe ser una persona”tome las decisiones que hay que tomar con la cabeza fría. Si bien es cierto que uno tiene el sentimiento y el corazón, Aníbal Mosa también le pone corazón, y no basta con eso, porque hay que ser bastante frío. A pesar de que hizo muchas cosas malas, siempre puso la cara”.