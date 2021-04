Carlos Caszely se siente ídolo: “El colocolino me ama”

Historias de Cracks, el nuevo programa de TNT Sports que conduce Claudio Palma, tendrá a un invitado especial en su primera edición: Carlos Caszely.

Durante la entrevista, el exgoleador de la Roja en España 1982 habló sobre la cercanía que tiene con los hinchas albos y de su destacada trayectoria deportiva.

“El Colocolino me ama y el de otros equipos me respeta, eso es impagable. Son muchos los hinchas de otros clubes que se me acercan, ahora por una selfie y antes por un autógrafo”, lanzó tajántemente Caszely.

En esa línea, añadió: “Me dicen, ‘usted jugaba en el rival pero tiene toda mi admiración’. Eso no lo puedo negar porque es así y lo vivo día a día”.

Finalmente, el exdelantero reveló que el sector Cordillera del estadio Monumental fue financiada gracias a él: “Seguramente cuando me muera, le van a poner mi nombre”.