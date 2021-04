Sacrificio y compromiso: el silencioso trabajo de los utileros en el fútbol chileno

El pasado 5 de abril se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Alejandro Valdés, utilero de Everton, por complicaciones derivadas del Covid-19.

Esa fue una noticia que enlutó al fútbol chileno, y reflejó lo importante que son todos los miembros de un club, desde los que salen siempre en la foto hasta los que hacen su trabajo en silencio, como los utileros.

En el mundo de estos esforzados trabajadores, las cámaras están muy lejos, el reconocimiento es menor, no hay grandes sueldos y la labor es ardua y sacrificada.

“Estuve en Ñublense en el año 2008 y se me hizo todo muy difícil, porque además tenía que preparar la ropa y lavarla. En el sur llueve mucho, las condiciones del club no eran buenas y había poco material de trabajo… Fue muy complicado y más encima no se portaron muy bien”, relató Juan Zapata, de 40 años y actual utilero de Unión Española.

Otro caso es el de Gonzalo González, de 27 años, quien es el encargado de esta labor en Palestino.

“Soy cercano a la mayoría del plantel, aunque hay diferentes tipos de jugadores. Con el cuerpo técnico anterior tenía harta relación, y ahora hay más cercanía con los ayudantes que con el “profe Coto” (José Luis Sierra). Con la dirigencia es muy poco el contacto, casi nada”, contó.

Gonzalo González confesó que “lo más complejo pasa en los partidos, porque son muchas horas de trabajo y no se te puede olvidar ningún detalle”.

En este sentido, Juan Zapata añadió que “pasas más tiempo con los jugadores que en con tu familia en la casa”.

¿Y cómo es el la realidad en las divisiones más bajas?

Lucas Bobadilla, de 23 años, se desempeñó como utilero en el club Rancagua Sur, hoy participante de la Tercera División A.

“Como es Tercera División, el trabajo fue sin contrato, todo amateur. Debía marcar la cancha, preparar el sector para los entrenamientos, tener lista la hidratación de los jugadores y los días de partido llegar antes que todos y ordenar la ropa. Eran bastante intensas la labores”, declaró.

“Es difícil ser utilero en Tercera División, por los sacrificios que se deben hacer. Esa es una categoría con muchos viajes lejos, de norte a sur, y hay que cumplir siempre al 100% en todo lo que nos manden”, añadió Lucas Bobadilla.

¿En el fútbol chileno son valorados los utileros? Así respondieron los protagonistas de esta historia.

Para Juan Zapata, “eso depende del club. Cuando te quieren pagar lo que ellos quieren, es porque no te valoran. Pero en Unión Española todos se preocupan por nosotros y uno se siente valorado e importante en la institución”.

“Siento que no se valora, si bien por lo que hacemos por los jugadores ellos igual te consideran. Pero no pasa eso con la dirigencia, sobre todo por los sueldos”, manifestó Gonzalo González.

Y Lucas Bobadilla, sostuvo que “sí se valora el trabajo del utilero. Es una responsabilidad grande estar encargado de que todo salga bien. Al menos los jugadores y entrenadores respetan esta labor”.