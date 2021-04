María Inés Facuse sobre Sergio Jadue: “Todos creen que irá a la cárcel, pero yo creo que está todo arreglado”

La exesposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, realizó duras declaraciones acerca del proceso judicial en el que está envuelto el expresidente de la ANFP, que actualmente está en calidad de colaborador del FBI, en el marco de la investigación del FIFA Gate.

La sentencia del exdirigente del ente rector se postergó por undécima vez y se verá nuevamente en octubre. Por esta razón, Facuse cree que “está arreglado” que su exmarido no vaya preso.

En entrevista con En Cancha, la exesposa —quien está en Estados Unidos— afirmó que “todos creen que yo estaba enterada de todo lo que hacía Sergio Jadue. Si hubiera sido así, sería una colaboradora más del FBI y no estaría en las condiciones que me encuentro en Estados Unidos. Y si estoy acá es porque sigo luchando por la custodia compartida de mi hija Sabja”.

En esa línea, Facuse aseveró que “a mí no me sorprende nada. Sergio tiene claro todo. No sé si algún día dictarán alguna pena. Pero estoy segura que él no se irá preso en Estados Unidos“.

“Todo esto está acordado. Todos creen que irá a la cárcel, pero yo creo que está todo arreglado. Ya son once veces que le postergan el juicio y sigue libre”, sostiene la mujer.

Por estos días, María Inés Facuse lleva adelante dos acciones judiciales: la primera en contra de Amazon por la serie El Presidente, basada en el Fifagate, y otra contra su exsuegra Gloria Jadue, quien es socia de su hijo. Según consignó El Mercurio, se trata de una presunta apropiación indebida tras la venta de un departamento por $225 millones.

A esto se suma la denuncia de estafa AL candidato a alcalde por La Calera, Nicolás Chahuán, por la compraventa de una camioneta Dodge. “Pagué los $11 millones. Tengo los respaldos. Nunca se habló de $22 millones”, sostuvo el querellante a El Mercurio, citando el supuesto acuerdo que tuvo con Jadue.

Sobre ese caso, Facuse indicó que “nunca me pagó a mí. Traté de contactarlo y la única respuesta que tuve es que se había arreglado con Sergio Jadue y que yo no podía hacer nada. Después me bloquea del teléfono y trato de mantener una relación lo más respetuosa posible con su señora, quien me dijo que él se iba a comunicar conmigo. Y nunca lo hizo”.

“La demanda es por estafa. Mi primera idea era recuperar el dinero por mi situación económica, pero ahora no quiero el dinero, sino que quiero una condena efectiva para el señor Chahuán”, sostuvo.