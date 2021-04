Con Manchester United y Arsenal como candidatos: así quedaron las semifinales de la Europa League

Durante este jueves, se jugaron los partidos de vuelta por los cuartos de final de Europa League y ya quedaron listas las llaves para la semifinal de este certamen.

Con anotación de Edinson Cavani (6′) y autogol de Jesús Vallejos (90′), Manchester United venció por 2-0 al Granada (4-0 global) y avanzó sin problemas a la siguiente ronda el campeonato europeo. Los “Diablos Rojos” asoman como el candidato más fuerte para quedarse con el título.

El otro cuadro inglés que clasificó fue Arsenal, que con goles de Nicolás Pépé (18′), Alexandre Lacazette (21′ y 77′) y Bukayo Saka (24′) derrumbó por 4-0 al Slavia Praha (5-1 global). Los “Gunners” demostraron que están para pelear el torneo.

Villarreal se impuso por 2-1 ante Dinamo Zagreb (3-1 global) con tantos de Paco Alcácer (36′), Gerard Moreno (43′) y el descuento de Mislav Orsic (74′).

Mientras que en el choque más atractivo, la Roma eliminó al Ajax tras igualar 1-1 (3-2 global) con anotaciones de Edin Dzeko (72′) para el equipo italiano y Brian Brobbey (49′) para el elenco holandés.

De esta manera, en la semifinal de la Europa League se enfrentarán Manchester United contra la Roma y Arsenal ante Villarreal.

