Nathalie Quezada y la clasificación de La Roja Femenina a Tokio 2020: “Es la consecuencia del buen trabajo”

Este martes por la tarde, la Selección Chilena Femenina logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cupo que ha sido festejado por todos en el país al ser la primera representación nacional colectiva en la historia de la cita.

En ello, la delantera de Colo Colo y exseleccionada nacional, Nathalie Quezada, conversó con el ADN Deportes y comentó lo sucedido en Turquía: “vienen haciendo un trabajo super bueno, el profe Letelier trabaja muy bien y es la consecuencia del trabajo lo que se está viendo ahora”, esgrimió.

“Siempre es un orgullo representar a Chile, pero uno cumple un ciclo en la Selección y hay niñas que vienen jugando súper bien. Si el día de mañana me toca ir de nuevo, lo haré super bien. Me siento super orgullosa de mis compañeras”, agregó la ariete.

Respecto al desarrollo de la rama en el país, Quezada hizo un llamado a los clubes: “me gustaría que las pudieran apoyar más en todo sentido. La desigualdad es muy grande todavía y esperamos que el día mañana se pueda equiparar, no para las categorías adultas que ya vienen de vuelta, si no que para las mas pequeñas”, cerró.