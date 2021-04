Antonio Conte explicó por qué no citó a Arturo Vidal: “Sintió una pequeña molestia en la rodilla y preferimos no arriesgarlo”

Una valiosa victoria obtuvo el Inter de Milán esta jornada ante el Cagliari por la cuenta mínima, manteniéndose como el exclusivo líder de la Serie A y dando una gran paso hacia el Scudetto.

Alexis Sánchez fue titular, mientras que Arturo Vidal ni siquiera fue considerado entre los convocados, motivo por el cual Antonio Conte salió a explicar la decisión de dejar al margen al “King”.

El técnico de los “Nerazzurri” detalló que el volante chileno presentó molestias en el último entrenamiento, por lo que decidió no arriesgarlo y espera poder contar con él lo más pronto posible.

“En el último entrenamiento, Vidal sintió una pequeña molestia en la rodilla, por eso preferimos no arriesgarlo. Él no estaba disponible, no estaba concentrado con el equipo, entonces se fue a casa. Pero antes del partido, estuvo con nosotros y compartió en el vestuario. Esperamos recuperarlo pronto”, afirmó el DT.

Ahora, el Inter deberá mentalizarse en el Napoli, su próximo rival en la Serie A, donde buscará seguir acercándose al Scudetto a falta aún de ocho fechas.