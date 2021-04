Diego Valencia se confesó: “Me ofrecieron irme a la U, lo pensamos, pero dije que no”

Este sábado, Universidad Católica visitará al Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua, partido donde el delantero formado en la precordillera, Diego Valencia, será titular en el equipo que dirige Gustavo Poyet.

En la previa del encuentro, el ariete conversó con El Mercurio y reveló que alguna vez estuvo cerca de vestir los colores de otra universidad: “a los 11 años me ofrecieron irme a la U, lo pensamos, pero dije que no. No tenía la madurez de cuando me vine a la UC. Además, era una propuesta de une equipo del que no soy hincha”, dijo.

“Mi sueño siempre fue jugar en la UC. Soy hincha del club desde chico. Lo que me hacía pensar era dejar mi familia”, agregó el delantero de la Universidad Católica.

Respecto al trabajo de Poyet en Las Condes, Valencia dijo que “muchas veces me han ocupado de extremo o de volante, como el ‘profe’ Holan. Si el técnico me ubica ahí es porque voy a poder a ayudar al equipo. Quizás no son mis características principales pero siempre intentaré hacer lo mejor”, cerró.