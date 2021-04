Johnny Herrera: “No me hubiera costado nada sobarles el lomo a los dirigentes de la U y estaría aún ahí”

El exportero de Universidad de Chile, Audax Italiano y Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, conversó con Los Tenores luego de anunciar su retiro del fútbol profesional.

Quien se coronara campeón de la Sudamericana en 2011 aseguró que podía haber seguido en el club si le hubiera sobado el lomo a los dirigentes, y puntualizó que la U no era un lugar para seguir desarrollándose una vez tomó la decisión de partir a Everton.

“Por enfrascarme en discusiones con gente que en rigor era tu jefe, me pasó la cuenta. No me hubiera costado nada haberles sobado el lomo a los dirigentes de la U y estaría aún ahí por tres, cuatro años o los que se me antojaran. Pero como cualquier persona que haya compartido conmigo en algún camarín sabe que no es mi esencia, no soy un cínico en la vida y siempre voy a decir las verdades que correspondan”, señaló.

“El tema del shampoo, el tema de Jimmy Martínez, hubo cosas que eran absurdas, nos faltaba tiempo para salir con más estupideces. Después de evidenciar todas estas cosas, la U no era un lugar para desempeñarse de buena forma o ser feliz“, dejó en claro el exarquero.

Además se refirió al fatídico accidente de tránsito en el que se vio envuelto en el año 2009, agradeciendo a Audax Italiano, su club en ese entonces, quien le brindó todo su apoyo en uno de los momentos más duros de su vida. “En Audax tuve una de las penas más grandes de mi vida, que fue el accidente. Creo que ese club me me brindó todo para poder seguir desarrollándome como futbolista, por tanto voy a ser un eterno agradecido de Audax Italiano por cómo se comportaron conmigo en una de las etapas más difíciles de mi vida”, indicó.

También afirmó que el técnico con el que más se siente identificado es con Jorge Sampoli. “Por sentirme más identificado con él, por la forma, por el ímpetu que tenía para jugar y por la pasión que siempre me caracterizó en cancha fue Jorge Sampaoli“, sostuvo.

Asimismo, se refirió a su relación con Esteban Paredes, y eligió a Albert Acevedo como uno de los mejores compañeros con los cuales compartió. “Me acuerdo cuando a Paredes le dije algo de la ‘cara de cuico’, y generó revuelo pero fue simpático, y esa siempre fue la onda. Para los clásicos nos dábamos la mano antes del partido y él se ríe y yo me rio y son cosas instantáneas, anecdóticas”, reveló.

“Nosotros jugamos tenis futbol antes de los partidos, y en mi equipo estaban los arqueros, y en el otro equipo estaban Matías Rodríguez y Albert Acevedo, y siempre apostábamos un shampoo. Termina el partido, ganamos nosotros y Matías me dice ‘te debo un shampoo’, y Albert me pregunta ‘¿cuánto vale ese shampoo?’, y yo le digo unas 80 lucas, y él me contesta ‘¿pero que shampoo es ese que es tan caro?’ y yo le dije ‘no hueon es una botella de champagne‘”, manifestó entre risas.

Finalmente, tuvo palabras para la gestión de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, aseverando que “obviamente una gestión muy mala. Solo basta ver la cantidad de técnicos que han pasado y la continuidad que le han dado a entrenadores muy malos”.

“Hay que ver todas las tonteras en el club en los últimos dos años y medio, y si hay responsables es la dupla de la gerencia técnica“, sentenció.

Ahora, Johnny Herrera se prepara para su próximo desafío, puesto que se dedicará a comentar los partidos del fútbol chileno a través de TNT Sports.