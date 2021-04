En el momento de su adiós: Las grandes polémicas que protagonizó Johnny Herrera

Lo venía meditando hace algún tiempo, y este martes concretó su decisión. Johnny Cristián Herrera Muñoz confirmo que su carrera futbolística llegó a su fin tras su segundo paso por Everton de Viña del Mar.

Desde que asomó en el primer equipo de Universidad de Chile en 1999, Johnny Herrera dio muestras de una gran personalidad, para otros cercana incluso a la soberbia. Y recordamos algunas de sus polémicas futbolísticas, una faceta de la que no se arrepiente pues siempre asumió que era parte de su forma de ser.

CONTRA “SUPERMAN” VARGAS

Con apenas 18 años, el denominado “Superboy” no se achicó ante la figura del arquero que roncaba en esos tiempos en la “U”, Sergio Vargas, al que reemplazó por expulsión el 7 de febrero de 1999 en un amistoso de verano contra Colo Colo por la denominada Copa Ciudad de Santiago, el primer partido en el que ingresó como parte del primer equipo.

Y no fue bueno ese estreno, pues el elenco azul pedió por 1-5, lo que motivó la salida del puesto del por entonces entrenador estudiantil, Roberto Hernández.

Se disputaron desde entonces el puesto y fue en 2002 cuando la pelea llegó al clímax, debido a que el técnico Víctor Hugo Castañeda le dio la titularidad al angolino.

PELEA CON JORGE VALDIVIA

Inolvidable fue la pelea del “Samurai Azul” contra Jorge Valdivia del 10 de abril de 2005 en el Estadio Nacional por la duodécima fecha del Campeonato de Apertura de ese año, en un empate 1-1.

El encuentro estuvo marcado por el encontrón entre ambos cerca del final, cuando a los 82 igualaron los albos y Valdivia le gritó el tanto en la cara al portero. Pelea grande y el juez Enrique Osses expulsó a cinco jugadores: Herrera, Valdivia, al colocolino Moisés Villarroel y a los azules Waldo Ponce y Nelson Pinto.

RECHAZO A PAULO GARCÉS

A mediados de 2011, la “U” contrató al arquero Paulo Garcés, formado en Universidad Católica y quien fue enviado a préstamo a Unión La Calera para luego integrarse a los azules en 2012.

A Herrera no le gustó este compañero de puesto, y recordó que en 2005 , cuando los cruzados vencieron a los del “Chuncho” por penales en la final del Clausura de ese año, Garcés (entonces en la UC) le enrostró los goles. “Van a traer a un jugador que me gritó los goles en la cara el 2005”, disparó.

EL FAMOSO “CHIPAMOGLI”

En 2014, tras un choque con Colo Colo, el arquero apuntó sus dardos al por entonces atacante albo Felipe Flores, al que calificó como “un chipamogli jugando fútbol, es penoso”.

Reclamó por una patada del colocolino en el primer tiempo y que después le había celebrado un gol en la cara.

EN DEFENSA DE LASARTE

En 2015 Universidad de Chile ganó la Copa Chile ante Colo Colo con el actual seleccionador, el uruguayo Martín Lasarte, como DT, quien reconoció que los dirigentes le dijeron que iban a negociar con Sebastián Beccacece para que lo reemplazara. Herrera se descargó contra la dirigencia azul y dedicó el triunfo al charrúa y sus ayudantes.

“Si algún día me dicen que no me necesitan, yo agarro mis cosas y me voy. Pero este cuerpo técnico afrontó todo con una enterza y seriedad que hay que destacar”, dijo esa vez el guardametas.

APUNTANDO A LEO VALENCIA

En 2016, Leonardo Valencia fue desafectado de la “U” por Sebastián Beccacece tras un polémico asado. Y el hoy elemento de Colo Colo le lanzó una indirecta a Herrera, al decir que “no maté a nadie ni choque curado, sólo fue un asado”).

El portero replicó que al volante le habían aguantado un par de indisciplinas y que él había “puesto la cara por el maricón de Valencia cuando el “Seba” lo quería echar la semana pasada, cuando nos dejó tirado y no se quiso mamar el viaje de tres días a El Salvador”.

FUERTE CONTRA CAPUTTO

Everton, Johnny Herrera le dio duro a su antiguo entrenador en la “U”, Hernán Caputto, el que estaba en el club azul cuando tuvo que irse de ahí, en una entrevista con A fines del año pasado, cuando aún estaba enle dio duro a su antiguo entrenador en la, el que estaba en el club azul cuando tuvo que irse de ahí, en una entrevista con La Tercera

No dudó en calificar a Caputto como “un títere y monigote” de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, aún los responsables de la gerencia técnica de Universidad de Chile. “Es un DT sin carácter, que me dicen tomaba decisiones absurdas. Siempre le hicieron la pega de arrriba, es el técnico con menos carácter que conocí”.