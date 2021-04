Vida y obra del “Tati” Buljubasich son destacadas en Argentina

Muchos años lleva en Chile el exarquero argentino y hoy gerente deportivo de la Universidad Católica, José María Buljubasich, para muchos el gran artífice de la actual era dorada de la UC.

Y las repercusiones de su gran labor en el equipo cruzado llegaron a su país de origen, donde el conocido periodista deportivo Diego Borinsky publicó este lunes 5 de abril una interesante entrevista al “Tati” en el diario La Nación.

“José María Buljubasich, mil vidas en una sola: se crió sin padres, salió campeón en River, superó un tumor y se reinventó en Chile, su nuevo lugar en el mundo”, es el título de la entrevista inserta en la sección “100 preguntas”.

Se resalta que a los 8 años falleció su padre en un accidente cvarretero y que cuando tenía 13 su madre se suicidó.

También sus retiros y vueltas al fútbol, la etapa en la que le detectaron un tumor en el cerebro y los once años que lleva como gerente deportivo cruzado.

Algunas de las expresiones más destacadas del “Tati” son las siguientes:

-Resumen de su vida:

“(Soy) Alguien que peleó para llegar a donde quiso llegar y está contento con lo que hizo en la vida”.

-El apodo

“Me lo puso una tía cuando era chiquito, porque a mi hermana le decían Tata, y a mí pasaron a decirme Tati”.

-Trágicas muertes de sus padres:

“Mi viejo falleció en un accidente en la Panamericana cuando yo tenía 8 años… (Mi mamá falleció) cinco años después de la muerte de mi viejo, en 1984, yo tenía 13. Mi mamá era depresiva y se suicidó”.

-Puesto de arquero:

“Diría que es ingrato, pero tiene su lógica: es el puesto de mayor responsabilidad”.

-Su carrera:

“Estoy conforme (con mi carrera), porque el fútbol no me regaló ni me quitó nada en función de mis condiciones”.

-El tumor que le extirparon:

“Por supuesto que uno tiene temores. No me lo dijeron de una manera tan grave, hay un shock, pero no queda otra, uno tiene que enfrentarlo”.

-Ser gerente deportivo:

“Lo primero que pensé es que el gerente deportivo podía instalarse en un lugar por un tiempo largo, en cambio el entrenador se mueve mucho, como el jugador, y no quería separarme de mi familia. Ese fue uno de los motivos, y funcionó, porque llevo casi 11 años en el mismo lugar”.

-El fútbol chileno:

“El 90 por ciento de los estadios están muy bien. Y aquí se juega un fútbol abierto… Lo malo es que cuesta mucho retener a los jugadores destacados que van surgiendo”.

-Chile y Argentina:

“En líneas generales, computando todo, creo que en Chile se vive mejor que en Argentina”.