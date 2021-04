Peter Dragicevic y la salida de Aníbal Mosa en Colo Colo: “Cuando uno hace mal las cosas tiene que irse, sobre todo hablando del club más grande de Chile”

Durante la jornada de este viernes, trascendió que los días de Anibal Mosa en Blanco y Negro estarían terminando: el actual presidente de Blanco y Negro habría decidido vender sus acciones en el concesionario que maneja Colo Colo.

En ello, las reacciones en el mundo albo no se hicieron esperar y una de ellas llegó en palabras de Peter Dragicevic. El exmandamás albo conversó con ADN Deportes y dijo que la posible salida del empresario de ByN “me parece estupenda, buena para Colo Colo. Cuando uno hace mal las cosas tiene que irse, sobre todo hablando del club más grande de Chile, que ha sido manejado de muy mala forma por varios años”, partió diciendo.

“Esta gente lo ha hecho muy mal, creo que es un buen momento para que se retire. Creo que hay que hacer un cambio total, ahora espero que el remedio no sea peor que la enfermedad“, complementó Dragicevic en la conversación.

Las críticas a la gestión de ByN

El exmandamás albo insistió en que: “esta gente no tiene claridad de cómo se maneja el fútbol y eso ha significado una desafección por parte de los hinchas que ven que no se corrige el rumbo y que no existe un proyecto. Nadie sabe hacia donde va Colo Colo, las metas, los objetivos, nada”, esgrimió.

Sobre la opción de volver Macul, Dragicevic lo descartó de plano: “con esta gente no trabajaría jamás, es un tema de convicción, porque yo sigo creyendo que el fútbol chileno no da para tener sociedades anónimas, para ser privatizado”, dijo.

Barticciotto presidente

Al finalizar, analizó la opción de que Marcelo Pablo Barticciotto asuma el mando de ByN: “sería otro error grave. Primero para ser presidente de ByN hay que tener las condiciones, el conocimiento y la envergadura de ser presidente”, comentó.

“Con todo lo que lo quiero, creo que salvo el atractivo que significa el nombre, no tiene el nombre, ni los pergaminos para ser presidente de Colo Colo“, cerró Dragicevic.