Tomás Alarcón sobre la capitanía de Claudio Bravo en la Roja: “Lasarte lo decidió. Nosotros no nos metemos más allá”

El seleccionado chileno, Tomás Alarcón, quien fue titular en el último partido amistoso entre la Roja y Bolivia, habló sobre su presente en el combinado criollo y respecto a la capitanía de Claudio Bravo en el elenco nacional.

“Hace mucho tiempo buscaba una oportunidad y era el momento de aprovecharla y no dejar de estar en la selección que es lo que más quiero. El jugador rinde cuando hay confianza, cuando se siente con un espaldarazo muy grande del entrenador o de los jugadores que llevan años en la selección. Ellos me dieron mucha tranquilidad, me hicieron sentir muy seguro, cómodo y 100 por ciento confiado en lo que venía haciendo en O’Higgins“, comenzó diciendo en entrevista con TNT Sports.

En esa línea, añadió sobre Bravo que “son jugadores que han marcado un antes y un después en el fútbol nacional. Son jugadores que son respetados por sus rivales en Europa, imagínate como los respetamos nosotros, que somos del mismo país, y que vimos cómo consiguieron dos títulos que nunca se había pensado que se iban a conseguir en Chile (Copas América 2015 y 2016)”, relató.

Finalmente, sobre el conflicto del golero y Arturo Vidal, indicó: No sé si ellos lo habrán conversado antes, pero sí en la charla, cuando estudiamos a Bolivia, el ‘profe’ indicó que el “Mago” (Luis Jiménez) pateaba los penales y que Claudio era el capitán. Nosotros no nos metemos más allá, es una decisión del ‘profe'”.