Hija de Eduardo Bonvallet explota luego que publicaran una foto de su padre muerto: “Me duele el alma la miseria humana”

Diversos tuiteros sorprendieron este lunes al publicar la imagen de Eduardo Bonvallet tras su muerte, pese a que han pasado casi 6 años desde el fatídico suceso.

Aquella fotografía fue vista por la hija del “Gurú”, Daniela, quien reaccionó furiosa en la misma red social.

“Acabo de ver una foto de mi papá muerto. Jamás la había visto, me dolió el corazón verla. Creí me desmayaba, me duele el alma la miseria humana“, lanzó la candidata al consejo comunal de Ñuñoa.

Tras ello, su reproche fue más allá: “¿Como es posible que sean capaces de subir una foto así? Quedé mal-mal. Con una tristeza profunda. Maldad pura”.

Cabe recordar que Eduardo falleció el 18 de septiembre de 2015, en medio de una intensa depresión que lo afectaba.