;

¿Se retira para siempre? Harry Styles publica video tras años de silencio y dispara teorías en fanáticos

Sin anuncios ni explicaciones, el cantante reapareció con una pieza que dividió a sus seguidores entre emoción y misterio.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / Dave J Hogan

Sin previo aviso, Harry Styles volvió a sacudir a su fanbase global este sábado 27 de diciembre con el estreno de Forever, Forever, un enigmático video publicado en su canal oficial que marcó su primera aparición musical tras casi tres años de silencio.

El registro, lejos de entregar certezas, abrió un abanico de teorías entre sus seguidores, especialmente por el mensaje final que dejó en pantalla: We Belong Together.

El video combina imágenes documentales y musicales. En los primeros minutos se observa a fanáticos reunidos horas antes de uno de sus últimos conciertos en Reggio Emilia, Italia, compartiendo pulseras, cantos y la emoción previa al show.

Luego, Styles aparece sobre el escenario, se sienta frente al piano y ejecuta una pieza instrumental de tono íntimo y progresivo, que crece con el acompañamiento de arreglos orquestales. Al finalizar, agradece brevemente y se retira, mientras la cámara se abre hacia el público y aparece la frase que encendió las especulaciones.

Revisa también

ADN

Desde el lanzamiento de Harry’s House en 2022, álbum que lo consolidó como una de las mayores figuras del pop mundial, el artista británico había mantenido un bajo perfil.

Tras cerrar su extensa gira Love On Tour en 2023, redujo su presencia pública y sus redes sociales permanecieron prácticamente inactivas, alimentando la idea de un retiro temporal.

Por lo mismo, Forever, Forever fue interpretado por muchos como una señal. Algunos fans creen que se trata del anuncio velado de nueva música o de una futura gira, mientras otros temen que sea una despedida simbólica.

Hasta ahora, Styles no ha entregado explicaciones ni anuncios oficiales. Sin embargo, el misterio parece deliberado. Con un simple video y una frase abierta a interpretación, el cantante logró volver al centro de la conversación global, demostrando que, incluso en silencio, sigue marcando el pulso de la cultura pop.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad