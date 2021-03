DT de Ñublense en la previa del partido ante Universidad Católica: “Nuestra cancha está hecha un desastre”

El director técnico de Ñublense, Jaime García, evidenció mucha preocupación respectó a las condiciones de la cancha del estadio Nelson Oyarzún antes del partido ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

En conversación con el Diario La Discusión, el estratego sostuvo que “estoy muy molesto. La cancha está peor que antes. Pasaron dos meses y más y está peor. Es un desastre la cancha. Una vergüenza que esté en estas condiciones. No se podían dar más de tres pases seguidos y no se puede hacer fútbol”.

En esa línea, añadió: “Imagínate que jugamos el domingo ante la Católica, el mejor equipo del fútbol chileno, queremos hacer buen fútbol y la cancha está hecha un desastre. No sé qué pasa, no sé cómo se le hace la mantención, qué se puede hacer, pero varios jugadores se fueron frustrados porque no podían tocar jugadas en un césped así que tiene champas y manchas por todos lados”, agregó.

Finalmente, el DT fue más allá y aseguró que siente vergüenza antes del compromiso. “Da rabia y pena, estamos hablando de la cancha de no cualquier estadio. Es la cancha del estadio Nelson Oyarzún, de la capital regional. Chillán es una ciudad importante y no cualquier ciudad. Hay que hacer algo para mejorar esta cancha, que te insisto, está peor que antes. Está pésima”.