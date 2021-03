Gustavo Quinteros golpeó la mesa: “Cuando completemos el plantel me haré responsable de todo lo que suceda, pero ahora no”

Durante esta jornada, Gustavo Quinteros realizó una conferencia de prensa en la previa al debut en el Campeonato Nacional, donde no ocultó su molestia por el tema de los refuerzos.

El entrenador del cacique señaló que, una vez tenga el equipo completo, se hará responsable de lo que suceda. “Primero hay que completar el plantel y seré total responsable como lo hice la temporada anterior, cuando me hice responsable de salvar al equipo del descenso. Hoy seré responsable cuando completemos el plantel y en ese momento me haré responsable de todo lo que suceda, pero ahora no“, señaló.

Además agregó que “vamos a dar ventajas en este comienzo de la temporada. Estamos iniciado de una manera que no es la adecuada, esperamos que entre hoy o mañana se pueda cerrar el central y luego buscar la alternativa de un centrodelantero”.

“Para pelear el torneo hay que tener un plantel competitivo, si no se hace difícil. El objetivo de Colo Colo debe ser pelear el título, pero para eso se tiene que reforzar la defensa y la delantera. Lo dije hace un mes y medio, eso ya está sabido y es difícil conseguir un objetivo sin tener un plantel completo“, prosiguió el estratega.

También tuvo palabras para Matías Zaldivia, quien sigue en proceso de recuperación. “Aún no jugará los 90 minutos, pero lo citaremos igual, porque nos quedamos sin experiencia. Seguramente lo citaremos por experiencia y tenerlo en el banco para que nos ayude algunos minutos”, afirmó Quinteros.

Finalmente, el técnico de los albos se refirió a la conducta de Maximiliano Falcón durante el duelo ante Universidad Católica por la Supercopa. “Hemos hablado mucho con él, no solamente individual sino que con el grupo. Cometió un error grave, está arrepentido, que esto le sirva de experiencia para que no vuelva a cometer ese error. Sabe que no lo puede volver a cometer. Fue una falla grave que automáticamente se arrepintió y pidió disculpas. Lo más importante es que se arrepintió y pidió disculpas”, sentenció.