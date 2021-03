Octavio Rivero descartó celebrar si le marca a Colo Colo: “Por todo lo que fue mi estadía ahí, el cariño que le tengo a la gente”

Este fin de semana arranca en Torneo Nacional 2021, y uno de los partidos excluyentes de la primera jornada será el que disputen Colo Colo y Unión La Calera en el Estadio Monumental.

En la previa del duelo, los “cementeros” golpearon con el fichaje del uruguayo Octavio Rivero, exjugador del “cacique”, y quien estuvo cerca de volver a Macul hace algunas semanas.

“Es difícil ir a un lugar donde no te demuestran el real interés, después se dio la oportunidad de venir acá, donde realmente me querían. Espero que sea lo mejor para nosotros este año. Es un poco raro jugar contra Colo Colo en la primera fecha, pero es lo que toca. Va ser un partido extraño”, dijo el delantero en su presentación.

Respecto a la opción de marcarle un gol a su exequipo, el delantero adelantó que no celebraría “hay que ver en el momento pero creo que no, por todo lo que fue mi estadía ahí, el cariño que le tengo a la gente. Entonces creo que por ahí en este partido me guardaría eso”, dijo.

“Si me toca jugar el sábado trataré de hacer lo mejor posible y tratar de poder hacer lo mejor dentro de la cancha y si me toca hacer un gol estaré muy feliz y a la vez será una sensación rara pero es lo que toca hoy en día”, agregó el ariete.

Al finalizar, dio sus primeras impresiones como jugador de Calera: “estoy muy feliz de estar acá y espero que si me toca hacer uno o dos o los goles que me toque hacer o lo que sea, voy a estar muy contento porque yo estoy acá hoy en día y es lo que toca así que vamos a ver lo que sucede”, cerró.