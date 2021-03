Nicolás Guerra y su incierto futuro en la U: “Lo único que quiero es jugar”

Este fin de semana arranca el Torneo Nacional 2021 sin la Universidad de Chile. Los azules quedaron libre en la primera jornada del campeonato, por lo que debutarán recién en la segunda fecha ante Huachipato.

Para dicho encuentro, Nicolás Guerra podría vestir de azul, pero no con la insignia de la U en el pecho. El delantero se encuentra definiendo su futuro en el Centro Deportivo Azul buscando sumar más minutos.

El propio delantero confesó que podría emigrar de La Cisterna: “primero me dijeron que me iba, después que no. Y ahora salió lo de la prensa. Esta semana tendré respuesta si dios quiere”, comentó en conversación con Emisora Bullanguera.

El formado en la U tendría opciones para emigrar a Deportes Antofagasta, Ñublense o precisamente los “acereros” buscando retomar su nivel que lo llevó a ser titular en la U con Hernán Caputto: “antes de cualquier cosa quiero resolver mi tema. Yo quiero jugar, lo único que quiero es jugar. Las opciones de irme son reales, estamos viendo qué sucede”, agregó.

“No quiero precipitarme a responder si quiero seguir o no en la U. Hay que ver qué puede pasar estos días o la otra semana”, cerró el ariete laico.