Hay acuerdo: Ñublense y Universidad de Chile llegaron a un acuerdo para el fichaje de Nicolás Guerra

Se venía especulando hace varias semanas y finalmente este miércoles se cerró el acuerdo: Nicolás Guerra dejará la Universidad de Chile para ser refuerzo de Ñublense de Chillán con miras a la temporada 2021.

El propio delantero confesó que podría emigrar de La Cisterna: “primero me dijeron que me iba, después que no. Y ahora salió lo de la prensa. Esta semana tendré respuesta si dios quiere”, comentó en conversación con Emisora Bullanguera.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en las últimas horas se aceleraron las tratativas entre azules y rojos para que finalmente la tarde de este miércoles se confirmara que el Guerra será jugador del cuadro de Chillán.