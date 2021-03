Felipe Flores comentó su llegada a Barnechea por sobre Coquimbo: “No se pudo llegar a un buen acuerdo”

AC Barnechea sorprendió en las últimas horas con el fichaje de Felipe Flores. El exDeportes Antofagasta estaba cerca de sumar a Coquimbo Unido, pero finalmente el ariete terminó regresando a Santiago.

En conversación AS Chile, el ariete comentó sus primeras horas como refuerzo de los “huaicocheros”: “me llevé una grata impresión con las instalaciones, la indumentaria, el cuerpo técnico y el cuerpo médico. Todo es de primera calidad”, dijo.

Sobre cuánto influyó Jaime Pizarro, nuevo DT de Barnechea, para su llegada, Flores comentó que “lo conozco desde que era juvenil en Colo Colo. Él me subía entrenar al primer equipo cuando tenía 15 años. Es un orgullo ser dirigido por él, porque es una excelente persona y un gran técnico. Me mostró su proyecto y me explicó las ganas que tenía de pelear el ascenso. Yo necesito sumar minutos y creo me hace muy bien estar con él”,

“Cuando Jaime Pizarro me llamó, le dije que estaría feliz de estar en su plantel. Se reforzaron bien. Además tengo el complemento de estar en Santiago con mi hijo, que nació hace tres meses. Así que eso ayuda a mi estadía en el club”, complementó Flores.

Al finalizar, aclaró su preferencia de Barnechea por sobre Coquimbo Unido: “a ‘Tito’ (Tapia) le tengo mucho cariño. Él me pidió. Nos contactamos y conversé con la directiva de Coquimbo, pero no se pudo llegar a un buen acuerdo. Paralelamente tenía la opción de Barnechea, así que finalmente vine para acá. No me arrepiento para nada”, cerró.