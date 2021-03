Racing informó que el portero nacional Gabriel Arias arrojó positivo por Covid-19

En horas de este lunes, Racing de Avellaneda informó que tres jugadores del plantel arrojaron positivo por Covid-19 tras los últimos testeos, entre los que se encuentra el arquero chileno Gabriel Arias.

Así lo informó el club, quien además les deseó a los futbolistas afectados una pronta recuperación. “Los controles de Covid-19 de esta mañana dieron positivos para Gabriel Arias, Carlos Alcaraz y Tiago Banega“, señaló la “Academia”.

Por su parte, el portero nacional abordó este tema mediante sus redes sociales, detallando que se encuentra aislado y sin síntomas, y llamó a seguir con las medidas de prevención.

“Les cuento que di positivo el test de Covid-19 que me realizaron en el club. Ya estoy en mi casa, sin ningún síntoma y cumpliendo el aislamiento correspondiente. Les pido que no dejen de cuidarse y les agradezco mucho todo el apoyo que me dan para transitar este momento“, indicó el guardameta.

