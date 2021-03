Jaime Carreño se despidió de Universidad Católica con nostálgicas y emotivas palabras en redes sociales

Jaime Carreño, tras haber jugado a préstamo la última campaña con Universidad de Concepción, debía volver a Universidad Católica. Sin embargo, debido a la gran cantidad de elementos que tiene el plantel, el joven mediocampista dejará de ser jugador cruzado y se despidió del club a través de sus redes sociales.

El futbolista de 24 años debutó en el 2015 en el cuadro de la precordillera y estuvo presente en cuatro títulos de la UC, aportando con goles importantes como su primero en el profesionalismo a la U y la anotación a Temuco en el primer título del tricampeonato. Pero, luego de haber estado cedido en Everton, Oriente Petrolero de Bolivia y últimamente vistiendo la camiseta del campanil, decidió ponerle fin a su vínculo con “La Franja”.

“En este momento de la vida y en esta situación, lo único que queda es agradecer. Agradecer a hinchas, amigos que hice en el camino, compañeros, funcionarios y a mucha gente que siempre estuvo apoyándome, dando una palabra de aliento o haciendo una crítica constructiva. A toda esa gente le quiero agradecer eterna y profundamente”, comenzó expresando Carreño mediante su cuenta de Instagram.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para varios de sus excompañeros. “Mis respetos al capitán Cristian Álvarez, Darío Bottinelli, Erick Pulgar, por su recibimiento cuando me llamaron por primera vez al primer equipo; los consejos del eterno Milovan Mirosevic y de Diego Buonanotte; la linda amistad con mi Huasito Peiro, Julito y el Tatita; los grandes amigos que pude encontrar: Raimundo Rebolledo, Jeisson Vargas, Benjamín Kuscevic, César Pinares y Juan Carlos Espinoza”, añadió.

Asimismo, Carreño no se olvidó de los funcionarios. “Tío Ale, que siempre estuvo presente desde el día en que llegué al club, me recibió con los brazos abiertos y ahí en el rinconcito de su utilería compartimos largas charlas, aprendizajes, alegrías y tristezas. Una persona con el corazón gigante y que extrañaré“, manifestó.

Por otro lado, destacó el soporte familiar que siempre tuvo: “El apoyo de todos mis cercanos. Isis Riquelme, esos viajes a San Carlos apoyando al equipo con frío, calor, lluvia y hasta nieve. Me bancaste en el segundo nombre de mi primer hijo, Facundo “Milovan”. Tío Julito, que el primer año me acompañó a todos los entrenamientos. Todo el sacrificio de mis padres y familia para poder llegar a cumplir mis metas y mis sueños“, sostuvo.

“Hoy me toca dejar atrás al club que me vio crecer, donde llegué a los 12 años lleno de sueños, club de mi amores, donde pude debutar y hacer mi primer gol como profesional y que me dio muchas alegrías y tristezas (así es el fútbol). Momentos de altos y bajos, experiencias, risas, rabias, celebraciones y derrotas; pero por sobre todo, me dejé muchos años y aprendizajes. Me apoyaron en los momentos más difíciles de mi vida y eso no lo olvidaré jamás“, afirmó el volante nacional.

“Hoy me despido de todo eso, reitero, del club que me vio crecer, triunfar y caer pero sobre todo, aprender. Gracias Universidad Católica y a todos los Cruzados“, finalizó Jaime Carreño, quien deberá buscar club para esta nueva temporada 2021, donde ya suena en Deportes La Serena.