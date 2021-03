Miiko Albornoz tras su llegada a Colo-Colo: “Jugaré en uno de los equipos más grandes de Sudamérica”

Este sábado, Colo-Colo presentó a Miiko Albornoz como su cuarto refuerzo de cara al Torneo Nacional 2021, llegando como jugador libre luego de seis temporadas en Hannover 96 de Alemania.

El chileno-sueco se suma a Felipe Fritz, Juan Carlos Gaete y Martín Rodríguez como las incorporaciones con las que el Cacique buscará dejar atrás un 2020 para el olvido.

Durante su presentación, el jugador de 30 años aseguró que está cumpliendo uno de sus grandes anhelos, que era competir en nuestro país: “Siempre había dicho que me gustaría jugar en Chile. Cuando Colo-Colo me contactó y me presentó el proyecto me sentí muy bien. Jugaré en uno de los equipos más grandes de Sudamérica”.

“Estoy muy contento y feliz de estar en Chile. No he tenido el tiempo de todavía hablar con Gustavo Quinteros, pero ya habrá tiempo para hacerlo”, agregó el lateral izquierdo.

Además, abordó su falta de continuidad durante los últimos meses, afirmando que se preparó para su arribo al Monumental. “He entrenado mucho en Suecia, estoy muy bien físicamente y muy bien preparado hacerlo lo mejor posible con Colo Colo. Quiero demostrar lo mejor acá”, detalló.

Por otra parte, destacó el renombre que tiene su nuevo equipo en el “Viejo Continente”. “En Suecia y en Europa saben quién es Colo-Colo. Es el máximo ganador en Chile y el único campeón de la Libertadores. Soy un jugador al que le gusta ganar. Colo-Colo es un grande en Sudamérica y voy a dar todo para que el equipo“, expresó Miiko.

Al ser consultado por las dudas desde Blanco y Negro al momento de concretar su fichaje, fue tajante: “Tengo que respetar todas las opiniones de los dirigentes. Solo quiero mostrar mi juego en la cacha y hacer lo mejor para Colo-Colo”.

Para finalizar, explicó sus objetivos en este nuevo desafío de su carrera. “Mi expectativa es que voy a mejorar como jugador, tengo mucha experiencia en Europa y voy a aprender del juego de Chile. Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas metas con Colo-Colo”, cerró el defensor.