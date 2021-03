Nuevo refuerzo albo: Blanco y Negro dio luz verde para el fichaje de Miiko Albornoz en Colo Colo

Hasta que salió humo blanco desde el Estadio Monumental. Tras varios días de idas y venidas, y con el jugador cumpliendo cuarentena en nuestro país a la espera de su fichaje, finalmente Miiko Albornoz será nuevo jugador de Colo Colo para la temporada 2021.

Durante la jornada de este martes, en la reunión de directorio de Blanco y Negro, finalmente se concretó la llegada del campeón de América 2015 a Macul, tras una dividida votación de 6-3 a favor del fichaje del lateral, según información de ADN Deportes.

“Estoy muy contento de llegar a Chile, siempre me alegro cuando estoy acá, y estoy feliz. Lo que me motivó a venir es que Colo Colo siempre ha mostrado interés por mí, y el club me mostró un buen proyecto“, dijo hace algunos días en su llegada a nuestro país.

Además, se confirmó el arribo de Martín Rodríguez, por lo que Colo Colo ya suma cuatro refuerzos confirmados para la temporada: Juan Carlos Gaete, Felipe Fritz, Miiko Albornoz y Rodríguez.