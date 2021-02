“El club me mostró un buen proyecto”: Miiko Albornoz arribó al país para negociar su incorporación a Colo-Colo

Colo-Colo comienzan a armar su plantel de cara al próximo Campeonato Nacional, donde ya amarraron los fichajes de Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz.

Además, el popular busca un lateral izquierdo ante la partida de Ronald de la Fuente, donde suenan con fuerza Erick Wiemberg y Miiko Albornoz.

Precisamente, este último es el que corre con más ventaja para llegar a los pastos del Monumental, puesto que ya fue propuesto en el directorio.

Si bien la decisión se tomará la próxima semana debido a que no el jugador cuenta con todo el respaldo de la dirigencia (4 a favor, 4 en contra y 1 en reflexión), el seleccionado nacional arribó este sábado al país.

“Estoy muy contento de llegar a Chile, siempre me alegro cuando estoy acá, y estoy feliz. Lo que me motivó a venir es que Colo-Colo siempre ha mostrado interés por mí, y el club me mostró un buen proyecto“, señaló a su llegada.

Además aseguró que si bien siempre La Roja es el objetivo, pero que hará lo mejor posible por Colo-Colo. Albornoz buscará negociar su arribo a Colo-Colo, para así convertirse en nuevo refuerzo del cacique para el Torneo Nacional 2021.

