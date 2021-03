Ayudante técnico de Gustavo Poyet no llegaría a la UC: “No estoy de acuerdo en que me hagan hacer un PCR, me parecen agresivos”

Después de intensas negociaciones durante los últimos días, finalmente la Universidad Católica confirmó al uruguayo Gustavo Poyet como nuevo DT del campeón chileno, quien inicialmente contará con un miembro menos en su cuerpo técnico.

Así lo adelantó Mauricio Taricco, ayudante técnico del uruguayo, quien se niega rotundamente a hacerse el examen PCR para arribar a nuestro país: “actualmente estoy en Italia. No puedo llegar a Chile para acompañar a Poyet“, partió diciendo al programa Jogo Bonito de Radio Late 931.

“No estoy de acuerdo en que me hagan hacer PCR, me parecen agresivos. Tu cuerpo es tu elección y en este caso no lo es. Estoy decepcionado. No es que no quiero ir a Chile a acompañar a Poyet, no tengo forma de llegar. Obligan a que mi familia y yo nos hagamos PCR. El individuo tiene que tener libertad de elegir y en este caso la están bloqueando”, agregó Taricco.

Insistió en que “¿Esto es a dedo? me parece que cada uno hace lo que quiere. No sé si es una pandemia o una plandemia. Hace años que la gripe mata más que el Coronavirus. No podemos llamarlo Covid-19 y de golpe encerrar a todos”, comentó.

“Pensé que iba a encontrar una solución para acompañar a Poyet a Chile. Lamentablemente no puedo viajar sin testeo o sin aislamiento para trabajar. Esto es un sistema para empobrecer a la gente. El presidente (Alberto Fernández) viajó y no hizo cuarentena, la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ayer estaba sin barbijo, me parece perfecto, cada uno tiene que tener la libertad de elegir. No tengo forma de ir a Chile sin hacerme el PCR, me parece invasivo“, complementó el trasandino.

Al finalizar, aclaró que no sabe que pasará finalmente con su posible arribo a la UC: “estaba muy cómodo con Poyet y quería seguir con él. No se que pasará ahora y como seguirá mi futuro”, cerró.