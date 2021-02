“Está el interés”: Miguel Ponce confirma que La Serena buscará la contratación de Matías Fernández y Jean Beausejour

El actual mercado de pases del fútbol chileno no deja de sorprender a lo hinchas, y es que cada día se vuelven más inesperados los traspasos en cada equipo de cara al Torneo Nacional 2021, sobre todo con jugadores como Jorge Valdivia, Matías Fernández, Julio Barroso, Jean Beausejour, Matías Rodríguez, Jaime Valdés, que están libres y aún no se sabe dónde seguirán sus carreras.

Según información de ADN Deportes, el ex 14 de los blancos estaría sumamente cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de Club Deportes La Serena. En conversación con Radio Futuro, el entrenador papayero, Miguel Ponce, rompió el silencio y confirmó que quieren que Fernández llegue al club. “Está el interés por Matías Fernández, como también por otro jugadores que pueden ayudar a un equipo. Siento que desde la experiencia y su trayectoria es importante para un equipo de región“.

“A pesar del tiempo y la edad que puede tener queremos llevarlo a su mejor nivel. Primero, lo sacas del estrés de jugar en un equipo grande como Colo-Colo. Luego, acompañarlo y dejarlo entrenar. El 80 o 90 por ciento de los partidos los vamos a jugar de igual a igual y existe un contexto distinto. Hay ciertas características que nosotros necesitamos de algunos jugadores. Sobre las lesiones, es un tema bastante particular y tenemos ciertas consideraciones: entrenarlos para que puedan jugar”, añadió sobre el volante.

Además, también confesó haber tenido contacto con Jean Beausejour, quien dejó recientemente la Universidad de Chile. “Fue uno de los primeros con los que conversé para saber si existe la posibilidad de contar con él. Me fue bien, pero el tema de la edad y su contexto de familia influyen. Con Jaime Valdés pasó eso, queríamos continuar con él. Pero son esas cosas que se deben acomodar. Matías Rodríguez, Jorge Valdivia, también les pregunté, pero no van a ser todos, sino dos o tres para conformar un plantel”, explicó el DT.

En esa línea, se deshizo en elogios para el lateral izquierdo: “Beausejour tiene un rendimiento mejor que el 90 por ciento de mi equipo. No es que no puedan, sino tienen la gracia de saber regular y saber en qué momentos acelerar. La gente mayor me gusta, porque saben controlar los partidos”, cerró sobre los experimentados futbolistas.

Para finalizar, abordó las metas que se propuso junto a Deportes La Serena para esta temporada 2021, donde no tuvo ninguna duda sobre su principal motivación: “Vamos por un cupo de copas internacional, ese es el objetivo de la temporada”.

Cabe destacar que, de momento, los “papayeros” no han anunciado ningún refuerzo para este año, y además de Jaime Valdés, también dejó el equipo Gerónimo Poblete. Por ello, esperan poder abrochar pronto la llegada de alguno de los experimentados jugadores que tanto han sonado en La Portada.