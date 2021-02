Bruno Romo, nuevo defensor de Palestino: La propuesta es seguir con lo que viene mostrando el club, que es ser protagonista del torneo

El pasado jueves 18 de febrero, el defensor nacional Bruno Romo fue anunciado como nuevo refuerzo de Palestino de cara a la temporada 2021.

En conversación con Los Tenores, el zaguero detalló que llega al cuadro de colonia para seguir siendo protagonista en el campeonato. “La propuesta es seguir con lo que viene mostrando Palestino hace un par de temporadas, que es ser protagonista del torneo. Tiene una calidad de jugadores extraordinaria, una calidad técnica genial, da gusto entrenar con el grupo que hay”, señaló.

Además comentó sobre su paso en el Juárez de México. “Fue una experiencia bastante positiva en cuanto a lo profesional. Me fue bien, tuve la mayor cantidad de partidos jugados, y crecí tanto en lo profesional como en lo deportivo“, manifestó.

Finalmente, tuvo palabras para la selección chilena, afirmando que siempre será un sueño vestir La Roja, pero que no le quita el sueño. “Lo he dicho muchas veces, la ilusión de la selección para cualquier jugador profesional a nivel mundial va a estar. No me quita el sueño y no voy a estar pensando en que voy a hacer un buen torneo para que me llamen de la selección, yo lo que quiero es hacer un buen torneo para representar bien al equipo”, sentenció.