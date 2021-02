Matías Rodríguez tras dejar Universidad de Chile: “Si hubiese sido por mí, me hubiese quedado de por vida”

El pasado 13 de febrero, Matías Rodríguez disputó su último partido con Universidad de Chile, escuadra donde levantó 8 títulos nacionales y la Copa Sudamericana en 2011.

Tras este episodio, el jugador conversó con Emisora Bullanguera donde confesó lo que sintió tras dejar el club, asegurando que se hubiese quedado para siempre en la U. “Lo que más deseaba yo, independiente si seguía o no, era que la U siguiese en primera, donde merece estar siempre. Ese fue el objetivo principal. Veníamos con una carga física y emocional importante. Si hubiese sido por mí, me hubiese quedado de por vida. Pero entiendo los momentos, los ciclos”, señaló.

“Me hubiese encantado seguir, pero cuando me acerqué estaba decidido de lo que quería como profesional y persona. También sabía que le estaba ayudando un poco a la U, agregó.

Además entregó más detalles sobre las negociaciones, manifestando además que recién estos días pudo afrontar la realidad de que ya no será jugador azul. “Cuando uno ya es grande, va leyendo lo que se genera en un club en relación al tema contractual de cada uno. Como no había acercamiento de parte de ellos, decidí acercarme. Decidimos en mutuo acuerdo dar por finalizada esta posibilidad de extensión de contrato“, puntualizó.

“Hoy (lunes) lo terminé de asumir, porque no me presenté. Vi las fotos de los exámenes médicos en las redes. Recibí mensajes de varias personas que trabajan en el club y me hicieron saber el cariño y que será raro no verme. Hoy pude decir: ‘ya está, no estoy‘”, sentenció.