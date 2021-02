Jens Buss ante la posibilidad de reforzar a Colo-Colo o a la “U”: “Uno siempre sueña de chico jugar en los grandes”

El lateral de Curicó Unido, Jens Buss, fue uno de los futbolistas más regulares del elenco tortero y despertó el interés de Colo-Colo y Universidad de Chile, éste último al recibir la negativa de Eugenio Mena, que seguirá en Racing, subió la oferta inicial por el jugador.

El defensor, en conversación con ADN Deportes, comentó la posibilidad de seguir su carrera en uno de los dos clubes mencionados. “Uno siempre sueña de chico jugar en los grandes, uno obviamente quiere estar, pero soy jugador de Curicó Unido, todavía tengo contrato, hasta que no pase nada concreto. Obviamente si llegara a pasar me gustaría mucho, sonar en los grandes es bonito, pero es más bonito estar en uno, antes que no pase, trato de no volverme loco”.

Además, Buss realizó el balance de su año con el albirrojo, donde jugó 28 encuentros de titular, hizo 39 recuperaciones, recibió cinco tarjetas amarillas y en total tuvo un 84% de efectividad en sus pases. “Personalmente fue positivo el campeonato que hice, jugué la gran mayoría de los partidos, me perdí muy pocos, jugué bien, fui consistente, traté de ir mejorando partido a partido. A pesar que al final del campeonato caímos un poco, estuvimos todo el año peleando arriba, menos los últimos partidos. Obviamente que si lo grupal anda bien, si le va bien al equipo, le va a bien al equipo, es una mezcla que me esforcé harto y que en lo grupal queríamos lograr el objetivo que al final no se dio por diferencia de gol, pero estuvimos ahí y siempre dimos el máximo”.

El defensa de Curicó Unido también tuvo palabras para su faceta ofensiva, donde anotó tres goles, disparó 16 veces y aportó con dos asistencias. “Es un plus para un lateral hacer goles, yo por por lo menos en cada oportunidad que tengo para subir trato de buscar el arco o asistir. Si me toca jugar por izquierda a pierna cambiada lo trato de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo y si me toca por derecha, que es mi pierna hábil, lo trato de hacer igual, me da lo mismo donde me toque. Yo trato de mejorar la izquierda y acomodarme más al perfil izquierdo, porque un jugador que juega en más posiciones es mucho más útil, es una gran ventaja tener esa versatilidad de jugar en ambas bandas. Por la banda izquierda el chileno que me gustaba mucho era Beausejour”.

El futbolista destacó a los entrenadores que ha tenido en el cuadro del Maule, especialmente a Dalcio Giovagnoli, Nicolás Larcamón y Martín Palermo. “Cada uno aportó harto, con Jaime Vera, que es el que me trajo, solamente lo tuve un mes porque se fue a Grecia, estuve con Dalcio donde aprendí mucho, fueron mis primeros partidos, quizás donde más me costó, después el profe Nico me dio la confianza, pude jugar más y pude hacer goles, con el profe Martín pude aprender igual. Todos me ayudaron, me exigían y eso me ayudó mucho para mejorarme a mí mismo”.

Buss también recordó lo mucho que le costó ser futbolista profesional, donde hizo inferiores en Universidad Católica, pasó por varios clubes nacionales, probó suerte en la Tercera División de Holanda y finalmente el salto lo pudo dar al jugar en Rodelindo Román. “Cada jugador tiene su camino, algunos debutan a los 17, a mí me tocó recién a los 21 tener un contrato profesional, yo tuve que ir por otro camino, quizás me costó un poquito más. En Rodelindo tengo puras memorias buenas, estuvimos ahí, peleamos por subir, ahora ellos están en Segunda Profesional, los sigo siempre, me alegra mucho el trabajo que está haciendo el profe Madrid y todo el cuerpo técnico, a pesar que vine de quinta división, en primera yo sentía que era cosa de costumbre, de ir agarrándola de a poco, ir mejorando cada vez más y que las cosas se iban a dar, mientras yo estuviera enfocado y me concentrara en ir mejorando en cada cosa que pudiera”.

Finalmente, el lateral de Curicó Unido comentó las muestras de aprecio que ha tenido por parte de Arturo Vidal. “Cuando hice un par de goles, subía algo al Instagram, así como muy personal no he tenido porque era el jefe en Rodelindo, como amigo no lo conozco todavía, pero se hace sentir, él cada vez que escucha algo relacionado con el Rodelindo, ese apoyo siempre se siente”, sentenció.