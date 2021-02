“Corrí como siete kilómetros en un cerro”: Así vivió Coca Mendoza la previa del crucial duelo de Colo-Colo por la permanencia

A las 18:00 horas, Colo- Colo se juega su permanencia en la primera división del fútbol chileno, un duelo que para muchos es el partido del siglo, debido a que el “Cacique” es uno de los pocos equipos nacionales que jamás ha bajado a la segunda división.

El equipo albo pasó por sus mejores momento cuando ganó la Copa Libertadores de América, con el manejo fundamental de uno de los jugadores más importantes del fútbol chileno Gabriel “Coca” Mendoza, que por estos momentos, en la previa del partido, está “muy nervioso, ansioso de todo, la verdad que esto demuestra lo que es Colo-Colo, es un sentimiento, más que una pasión“, aseguró a Ciudadano ADN, en una entrevista llena de ansiedad.

De hecho su nerviosismo le provocó que se despertara “a las 5.30 de la mañana, para salir a correr a las 6.30, para poder liberar tensiones y me fui a un cerro, corrí como siete kilómetros en un cerro, como lo hago siempre, pero a las 6 de la mañana”.

Mientras que ayer, en el trayecto del equipo desde el Estadio Monumental a Talca, Coca Mendoza se sumó a los miles de hinchas que apostaron a la carretera para alentar al plantel durante su viaje, una hinchada que lo hizo porque “nace del alma, porque de verdad uno quiere aportar con un pequeño grano de arena y creo que eso era mostrar de qué estamos todos con ellos, de que estamos todo con los jugadores, con Colo-Colo, porque queremos lo mejor para Colo Colo”.

Y más aún, “como buen hincha, como buen referente, como un buen jugador de Colo-Colo, queremos que Colo-Colo mantenga la categoría, las muestras de cariño desde ayer, desde el Monumental hasta Talca, fueron extraordinarias, eso se tiene que impregnar, es el ADN del colocolino, del ADN de toda la hinchada, y la estamos viendo y viviendo desde la vereda de enfrente”.

“Patrimonio nacional”

Durante su apoyo en la carretera al equipo en el que jugó durante 4 años y se quedó en su camiseta, fue mojado por el carro lanza aguas, lo que para el “ser mojado por la pasión fue mi mejor mojada durante mi vida, mojado por el guanaco, así que me da lo mismo, lo importante es Colo-Colo y en este minuto esperemos que a las 6 podamos lograr lo que todos queremos, que van a ser 17 millones de chilenos, porque no digan que no van a estar pendiente, porque Colo-Colo es patrimonio nacional y por lo tanto va a estar todo Chile pendiente de lo que sucede a las 6 de la tarde“.

De esta manera, Gabriel Mendoza recordó su paso por el equipo, asegurando que “no hay comparación, porque fueron puras historias de éxitos, puras historias maravillosas, que lamentablemente la institución más grande del país y el equipo más popular nunca se imaginó, ni en la peor pesadilla, la situación que podríamos estar viviendo a horas de un duelo tan trascendental como es mantener una categoría“.

A pesar, de que “a mí me tocó vivir esta misma situación en Wanderers de Valparaíso, el 98, con un equipazo y me tocó descender y menos mal que el siguiente año ascendimos y después Wanderers fue lo que fue, pero lo vivió una institución, no la más popular de Chile, una institución grande como Wanderers, pero Colo-Colo es otra cosa, Colo-Colo es el sentimiento, el clamor popular, y yo creo que ahora, es más difícil para uno como jugador, sobre todo cuando vivió ese momento glorioso de la copa Libertadores“.

“Ahora es más terrible porque no podemos entrar a la cancha, lo estamos viendo desde afuera, entonces el jugador está concentrado en lo que viene, no está preocupado, está solamente pensando en el partido, está pensando en su familia, está pensando en el honor y en el amor, en el amor propio, en la vergüenza deportiva, y ahora tiene que salir la jerarquía de cada jugador de Colo-Colo, ahora tienen que mostrar por qué llegaron a Colo-Colo y por qué están defendiendo a la institución más grande de Chile”, afirmó Coca Mendoza.

Frente a la pregunta de si se planteó la posibilidad de que el equipo finalmente descienda a la B, contestó entre risas y nerviosismo “ninguna posibilidad, no hay que hacerlo, porque esto se decreta y no, el decreto es mantener la categoría, reformular y desde la base”.

A raíz de lo anterior, aseguró que “no hay ni que pensarlo” que Colo-Colo necesita una reformulación, “tienen que haber cambios profundos desde la cabezas hasta los cimientos, para que no nos vuelva a suceder nunca más lo que nos sucedió en este torneo y jugándonos a 90 o 100 minutos o lo que sea en un partido la historia, porque la historia de Colo- Colo es grande“.

Finalmente, Coca Mendoza reveló que no tiene cábalas, a parte de “ver el partido solo, que es el tremenda cábala, porque ahí una libera tensión, emoción y entregar las mejores vibras positivas para que podamos, mi jugadores, mi Colo-Colo querido, podamos estar donde siempre tenemos que estar, que es estar peleando títulos y no estar peleando para mantener categoría”.

Así, recalcó su nerviosismo: “Yo estoy en una candidatura de alcalde, por Graneros, y no es lo mismo que estar viviendo este partido, no es lo mismo, estoy estresado, soy un ermitaño por Colo-Colo, lo único que sé que levanto toda la vibra positiva, la mejor energía para Colo-Colo, como dice el dicho ‘de atrás pica el indio’ y por supuesto desde la cuna al cajón“.