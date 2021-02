Buljubasich: “Se deben cruzar ciertos astros para tener la opción de ganar algún titulo internacional”

Universidad Católica se coronó tricampeón del fútbol chileno y logró por primera vez dicho logro en su historia. Sin embargo, durante las próximas horas podría salir Ariel Holan del club ante una oferta del fútbol brasileño.

José María Buljubasich, gerente deportivo de los cruzados, en conversación con “Los Tenores”, explicó cómo podría desarrollarse en las próximas jornadas la salida anticipada del técnico, quien tiene una clausula de salida. “Hay una clausula que se puede ejecutar entre el último partido y el domingo. Eso permite que Ariel pueda ver opciones. Nosotros nos juntamos anoche y él nos manifestó que tenía conversaciones y que hasta ahora no tenía ninguna carta ni ejecución de clausula. Podría pasar mañana, el domingo o tal vez no pasar. No ha habido nada concreto, incluso hablamos de jugadores y de puestos”.

El gerente deportivo confesó que desde el club trabajan con una base interesante de entrenadores en cuanto a la posibilidad de reemplazar a Holan. “Tenemos una lista larga de entrenadores. en caso que Ariel tome su decisión, ejecutaríamos el plan de búsqueda de entrenador que tenemos nosotros. En el plazo de una semana tendríamos todo en control. hasta que la clausula no se ejecute, no haremos ningún proceso, tenemos un tiempo prudente”.

Sobre el actual plantel, rescató que la totalidad del plantel mantiene contrato vigente. “Con todos los jugadores extendimos hasta el 31 de diciembre del 2021, confiábamos en sus rendimientos. se tomó la decisión de extenderlos. Creemos que con unas incorporaciones podemos tener más alternativas”.

Por la lucha de un torneo internacional, Buljubasich confesó que es complejo, pero intentarán luchar por una. “Tal vez una Copa Sudamericana, si los astros se cruzan un poco. Todos los planteles tienen un equipo estelar, yo creo que son competitivos. Pero a veces les pasa los de nosotros. Cuando se suman muchas bajas no es tan sencillo. Se deben cruzar ciertos astros para tener la opción de ganar algún titulo internacional. En algún momento de este año me ilusioné”.