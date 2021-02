En “Deportes con Historia”: los récords del fútbol chileno y el partido clave de Colo-Colo

“Acaba de terminar el torneo de fútbol más largo de la historia, torneo que empezó el 10 de enero del 2020, y esta a punto de finalizar, y en rigor con la fase de desempate el 17 de febrero”, fue la introducción de Cristián Arcos en esta nueva jornada de “Deportes con Historia“, la columna deportiva de Ciudadano ADN, para hablar sobre los récords que se han visto en los campeonatos nacionales.

Otro récord que nos entregó “es un tricampeón, que es la Universidad Católica“, ya que quienes han ganado tres torneos seguidos han sido Magallanes, Colo-Colo y la Universidad de Chile.

A esto se suma que “la Católica también se convierte en el tricampeón con mayor cantidad de días, es decir, entre el primer titulo de la Católica y el tercero, pasaron 1.108 días, superando por lejos el récord que tenía Magallanes, en el que habían pasado 841“.

También señaló que “es el torneo más largo en cuanto a meses, pero hubo ocho meses entremedio en que no se jugó. Pero no es el torneo más largo a cantidad de partidos. El torneo más largo del fútbol chileno ocurrió en 1983, habían 22 equipos en la primera división, para hacerse una idea hoy día hay 18, habían 4 más, se jugaron 42 fechas“. Junto con señalar que “arrancó en julio del 83, en julio empezó el torneo y terminó en abril del 84“.

De esta manera, “en ese campeonato se jugaron 42 fechas, pero no es el campeonato con más fechas, el campeonato con más fechas del fútbol chileno ocurrió en 1999, el tema es que no todos jugaron tanto, 44 fecha se jugaron, 30 fechas, igual que este torneo, pero después se jugó un play off con los 8 primeros y eso 8 primeros ida y vuelta, formaron 44 fechas”.

Además, en el campeonato de 1999 “se registra el récord de partidos invictos en un solo campeonato, en un solo campeonato en Chile. Fue la Universidad de Chile, que estuvo 33 partidos sin perder“.

Un hecho inédito: Colo Colo rozando la B

Cristián Arcos se refirió también al comentario obligado del momento. “Hablemos precisamente del partido que se va a jugar el jueves. Muchos consideran que es el partido más importante de Colo Colo en su historia. Yo discrepo, creo que es más importante la Copa Libertadores, pero entiendo lo que se quiere decir, que para la historia de Colo Colo se juega un partido súper relevante”.

Debido a que, “en la historia de Colo Colo, evidentemente esta instancia, y esto es lo que vamos a contar ahora, no la ha tenido nunca. Colo Colo en rigor nunca hasta ahora ha tenido la posibilidad de descender, nunca. Si revisamos la peor campaña es la 1941“.

En ese entonces, relató, se trazó “todo un mito de que en aquel tiempo a Colo Colo lo había salvado la federación de fútbol de Chile. Pero para ser justos con la historia en rigor no fue así, porque en ese campeonato jugaron 12 equipos y desde que se inicio el campeonato se estableció que descendía solo uno”.

Así es como el Cacique “termina penúltimo en ese campeonato. Con la reglas de hoy quizás hubiera descendido. Termina penúltimo, pero termina 7 puntos sobre el último, o sea en rigor Colo Colo las últimas 4 fechas de ese campeonato las jugó ya salvado, matemáticamente el último ya no lo podía alcanzar”.

Arcos sentenció que “Colo Colo es el único equipo chileno que nunca ha descendido“.