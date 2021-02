Matías Rodríguez y su futuro en la U: “Uno no sabe cuando puede ser el último partido”

En la Universidad de Chile se respira cierta tranquilidad luego de las dos victorias consecutivas (Coquimbo y Unión Española) que sumaron y que los alejó, momentáneamente, de la lucha directa por descender en el Torneo Nacional 2020.

En ello, Matías Rodríguez conversó con ADN Deportes y aseguró que “venimos sumando, pero sabemos que todavía nos queda tarea por hacer, dependemos de nosotros, pero con esta leve mejoría obviamente el ánimo y la confianza va aumentando. Queremos ir a Curicó a ganar para salvarnos de toda problemática“, indicó.

Sobre la campaña azul, Rodríguez aseveró que: “hay que analizar bien profundo todo. Antes de que pasara todo esto veníamos bien, pero post pandemia propusimos mantenernos bien, pero no nos resultó como queríamos. Termina saliendo el DT (Caputto), lo lamentamos pues siempre cuando hay cambios gran parte de la culpa es de nosotros”.

“El objetivo principal es zafar del descenso, quedan dos fechas, y gracias a Dios dependemos de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue ser campeones, pero al final el objetivo era clasificar a Libertadores, y terminamos luchando salir del descenso, considerando la mala temporada que tuvimos el año pasado. Estamos a dos puntos de luchar por el cupo a la Copa”, complementó el lateral universitario.

Su futuro en la U

Respecto a su continuidad en el CDA, Rodríguez aseguró que “sobre el futuro prefiero no hablar, queremos sumar los seis puntos, son dos finales y el objetivo es ese, quiero enfocarme en eso, disfrutar y después se verá lo que va a pasar”.

“Yo me veo jugando más, no me siento viejo, me siento físicamente bien y mientras sea un aporte quiero jugar, el día que no pase los nervios previos a los partidos, daré el paso al costado. Uno no sabe cuando puede ser el último partido, por estoy estoy disfrutando cada momento como si fuese el último, en eso estoy, siempre consciente de que buscan alternativas“, agregó el capitán de los laicos.

Al cierre, tuvo palabras para el retiro de Walter Montillo: “cuando dio la noticia fue como medio inesperado, entendíamos y sabíamos que estaba manejando la posibilidad, pero tenemos que aceptar la decisión del compañero, yo creo que él puede jugar un año más, pero la venía masticando hace un tiempo atrás, para nosotros ha sido muy importante”, finalizó Matías Rodríguez.