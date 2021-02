José Luis Sierra: “La selección obviamente necesita un entrenador faltando tan poco para las clasificatorias”

Palestino superó de gran forma a Everton de Viña del Mar en condición de visitante tras imponerse por 3-1 en el Estadio Sausalito por la trigésima primera fecha.

El técnico de los árabes, José Luis Sierra, es uno de los principales candidatos para asumir la banca de la selección chilena, tras confirmarse que Matías Almeyda no llegará a la “Roja”.

En conferencia de prensa, el “Coto” valoró el reconocimiento, pero aseguró que a la fecha no ha tenido contacto con nadie en la ANFP. “Me llena de orgullo que algunos piensen que yo pueda ser el candidato a la selección. No me voy a referir a rumores, no tengo información oficial de nadie. Mis fuerzas y energías están centradas en lo que estamos haciendo con Palestino, estamos ilusionados acá. Es lo que como cuerpo técnico nos convoca y a eso estamos abocado”.

El extécnico de Unión Española aseguró que no le corresponde hablar del perfil que debe tener el futuro entrenador de Chile, pero que es urgente tener un técnico. “No soy encargado de tomar ese tipo de decisión. La selección obviamente necesita un entrenador faltando tan poco para los partidos que vienen por las clasificatorias. ¿Qué necesita? No tengo idea, esa no es mi labor. Existe una directiva, un presidente, un gerente de selecciones. Ellos sabrán de mejor manera qué necesita. Yo no tengo idea si tiene que ser chileno, argentino, peruano. No tengo idea“.