Marcelo Cañete quiere jugar vestido de azul la próxima temporada: “Me seduce ir a la U”

Este jueves, Coquimbo Unido y Cobresal ponen al día el Torneo Nacional 2020. “Piratas” y “mineros” se ven las caras en el Francisco Sánchez Rumoroso, encuentro donde el conjunto de El Salvador puede terminar de alejarse de la opción de bajar a la B.

Puntal de la campaña “minera” ha sido el Marcelo Cañete. El mediocampista está en la carpeta de Universidad de Chile para la próxima temporada y el argentino no le hace el quite a los azules: “todos los desafíos que sean de gran importancia y compromiso me seducen. Entonces, sí. Me seduce ir a la U“, comentó a La Tercera.

Cañete tiene contrato hasta fines del 2021 con Cobresal, pero tiene una cláusula de salida que bordea los US$ 300 mil dólares, algo que no sería problema para los azules: “dependerá del interés que tenga la U. Vamos a ver qué pasa”, aseveró el volante “mineros”.

Pese al supuesto interés, Cañete aseguró que no ha tenido novedades desde el Centro Deportivo Azul: “nada concreto y no hemos vuelto a comunicarnos”, cerró.