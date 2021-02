Arriesgan pérdida de puntos: Estos son los equipos más complicados con los minutos sub 21

El Campeonato Nacional comienza a entrar en la recta final, y la lucha tanto por el título como por el descenso están al rojo vivo.

En ello, uno de los reglamentos para potenciar al fútbol joven es la suma de, al menos, 2.142 minutos con jugadores sub 21. Sin embargo, hay tres elencos nacionales que aún no cumplen con este ítem, lo cual los podría perjudicar en la tabla, ya que precisamente son escuadras que luchan por no descender.

Según informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Universidad de Chile, Deportes Iquique y Coquimbo Unido aún le restan minutos por cumplir, siendo los dos últimos los más complicados.

Esto porque los “Dragones Celestes” han disputado 1.906 minutos, restándole 236 minutos, mientras que los “Piratas” deben 280.

Universidad de Chile también está al debe, pero solo le restan 19 minutos para cumplir con el reglamento, teniendo a Nicolás Guerra como el jugador con más tiempo en cancha (1.225), mientras que Simón Contreras ha irrumpido en el primer equipo en los recientes partidos de los “Azules”, acumulando 478 minutos.

El resto de los equipos ya cumplió con la normativa, siendo Unión Española el equipo con más minutos acumulados (2.790).

Pero, ¿A qué sanción se exponen los clubes si no cumplen? Según el reglamento de la ANFP, los equipos que no cumplan con esta regla serán sancionados con multas económicas y con la pérdida de 3 a 9 puntos, dependiendo de los minutos faltantes.