Un buen presente en Inglaterra: Francisco Sierralta fue elegido como el mejor jugador del mes en el Watford

Francisco Sierralta fue titular en la derrota del Watford por 2-1 ante el Queens Park Rangers, desaprovechando la opción de meterse en lo más alto de la English Football League Championship 2020-21.

Sin embargo, el zaguero formado en la UC recibió una importante distinción debido a su desempeño mostrado en los últimos partidos con las “Avispas”.

El defensor nacional fue elegido por los hinchas como el mejor jugador del mes en el Watford con un 84% de las preferencias.

Sierralta se ha vuelto fundamental en el esquema del entrenador español Xisco, puesto que desde su llegada ha sido titular en todos los partidos, sumando ocho encuentros seguidos en la oncena inicial, incluido el duelo ante el Manchester United por la FA Cup.

Ahora, el Watford deberá mentalizarse en su siguiente compromiso, donde deberá visitar al Coventry City por la EFL Championship.

🇨🇱 Francisco Sierralta is your @Sportsbetio Player of the Month for January, winning the award by a record margin, with 84% of the vote! pic.twitter.com/gEl2PGCGDT

— Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) February 1, 2021