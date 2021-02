Palermo y un duro mensaje a sus dirigidos: Elegiré a los que están comprometidos y quieran estar

Martín Palermo fue categórico tras la derrota de Curicó Unido ante Unión Española en condición de local. El técnico del cuadro albirojo expresó su molestia con un grupo de jugadores, al que acusó de falta de compromiso.

En conferencia de prensa, el exBoca Juniors aseguró que a contar de las fechas restantes, elegirá con pinzas a los que jugarán, pues quienes no tengan buena disposición, quedarán marginados. “Para los tres próximos partidos que quedan, elegir a los que estén comprometidos y quieran estar. Es la realidad, hoy es un enojo porque no siento que haya orgullo, que haya dignidad entre nosotros mismos de defender los mismos colores y que en la cancha se vea un equipo rebelado”.

El técnico aseguró que dependerá de los jugadores poder volver a ser parte de los once titulares. “En estos tres partidos trataré de darme cuenta y que los jugadores me demuestren quiénes son los que están para afrontar estos partidos que quedan por delante”.

Palermo recalcó que aquellos que no muestren actitud para jugar, no serán considerados. “El que no esté a disposición para eso, se hará a un costado y elegiremos a los que realmente quieran estar“.