Gianni Infantino, presidente de la FIFA: “El Mundial de Qatar 2022 se jugará con estadios llenos”

Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar, el cual se llevará a cabo a fines del 2022. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió a la cita planetaria, la cual aún es una verdadera incógnita si se verá afectada por la pandemia, aunque el italo-suizo es optimista y afirmó que se jugará con los “estadios llenos”.

Así lo aseguró durante el lanzamiento de una campaña de concienciación donde trabajarán en conjunto la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual tiene como objetivo promover el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus.

“El año que viene, en el Mundial de Qatar tendremos los estadios llenos. El Covid-19 estará derrotado para entonces, será una cosa del pasado y todos habremos aprendido a convivir con él. El Mundial será increíble”, afirmó durante el evento.

En esa línea, recalcó que tiene mucha confianza en que pueda haber público durante la próxima edición del certamen planetario. “Disfrutaremos de la misma magia que une al mundo entero, vamos a volver a donde tenemos que estar“, añadió el dirigente.

Además, Infantino aprovechó la instancia para descartar que los jugadores de fútbol deban ser considerados como un grupo prioritario al momento de llevar a cabo la vacunación masiva contra el virus, y también relevó que, junto a la OMS, trabajan desde el 2020 en un protocolo para el retorno del fútbol y todo lo que conlleva, como por ejemplo la presencia de los hinchas en los estadios.

“La salud es una prioridad y lo que queremos es proteger la salud de todos, de los futbolistas, de los árbitros, de los entrenadores y del público. Y lo que hagamos, lo haremos siguiendo protocolos sanitarios que no pongan a nadie en riesgo y respetando las leyes de los países”, cerró el presidente de la FIFA.

Honoured to be joined by two of the biggest names in world football: Gianni Infantino, @FIFAcom President & @themichaelowen, one of the most prolific strikers of the past 20 years, in our media briefing today to the #ACTogether promoting equitable access to #COVID19 tools. https://t.co/NKrxZEq8HT pic.twitter.com/9cT7xZ6A8u

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 1, 2021