¿Partirá? Inter y Roma estarían considerando un intercambio entre Alexis Sánchez y Edin Dzeko

El pasado martes, el Inter de Milán consiguió una valiosa victoria ante el AC Milán por la Copa Italia, accediendo a las semifinales del certamen y donde Alexis Sánchez se llevó todos los elogios por su gran desempeño.

Sin embargo, durante este jueves se conoció desde Italia que los “Nerazzurri” estarían interesados en contar con el delantero de la Roma Edin Dzeko, por lo que ambas escuadras estarían negociando un posible trueque entre el bosnio y el “Niño Maravilla”.

Así lo detalló el periodista Fabrizio Romano. “Inter y Roma están considerando un posible intercambio entre Alexis Sánchez y Edin Dzeko. No es un acuerdo fácil ni avanzado, pero los dos clubes ahora están en contacto directo”, explicó en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el periodista Fabrizio Biasin confirmó las negociaciones, aunque consignó que estas serán difíciles. “El intento de intercambio Sánchez –Dzeko entre Inter y Roma es real. Difícil, pero real“, señaló.

“La propuesta es de la Roma. El trato sigue siendo difícil debido a la diferencia de salario. Pero existe la posibilidad“, agregó.

