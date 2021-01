Rubén Farfán y el duelo ante Colo-Colo: “Es una final, es un rival directo”

Rubén Farfán, delantero de Coquimbo Unido, conversó con ADN Deportes sobre lo que fue la eliminación de Copa Sudamericana tras caer en las semifinales del torneo ante Defensa y Justicia.

En conversación con Los Tenores, el atacante aseguró que todos los integrantes del plantel querían meterse en la definición por el torneo continental. “Se nos estaba abriendo el apetito de conseguir algo internacional. A mí me han dado mucho, quería devolver la mano, metiéndonos en la final”.

Sobre cómo tomaron la derrota el partido, Farfán aseguró que el equipo no quiso profundizar en los errores cometidos, pues quieren meterse de lleno en el torneo nacional. “Ellos se fueron con todo. Hicieron el gol, se acercaban constantemente. No se habló mucho, no sacábamos nada con tirarnos cargo de conciencia con lo que hicimos mal. Ahora se tiene que trabajar, porque tenemos que enfocarnos en el campeonato nacional, donde no jugamos bien, pero tenemos que ir con todo para los partidos pendientes”

El exUnión La Calera aprovechó de agradecer el cariño brindado por la hinchada pirata en esta campaña. “Va a doler mucho, porque todos queríamos llegar a la final, reflejando al país. La gente del puerto nos recibió de muy buena forma y queríamos luchar por ello. El recibimiento que nos dieron fue maravilloso. Tenemos que dar vuelta la página y quedarnos con los lindos recuerdos de la Copa. La gente dice que quedamos en la historia del club, pero nosotros queríamos llegar a la final.

Por el duelo ante Colo-Colo que será clave por la permanencia, Farfán sorprendió con sus declaraciones. “Es una final, es un rival directo. alcance a ver el primer tiempo (del superclásico), después me quede dormido. venía demasiado cansado, así que llegue a estar con mi familia”.