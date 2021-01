Querido por todos: El mundo entero saluda a Iván Zamorano en el día de su cumpleaños

Este 18 de enero es un día muy especial en nuestro país, y es que uno de los máximos ídolos de nuestro querido fútbol chileno está celebrando su cumpleaños. Ícono de Colo-Colo, referente de “La Roja” y respetado a nivel mundial. Un día como hoy, pero hace ya 54 años, nació Iván Zamorano.

“Bam-Bam” es uno de los futbolistas que marcó época en nuestro país. Su destacado papel en la Selección Chilena, donde consiguió marcar 34 goles y así ser uno de los máximos artilleros en la historia de “La Roja“, además de protagonizar junto a Marcelo Salas una de las duplas más letales que vio nuestra camiseta, lo convierten en el ídolo de muchos en nuestras tierras.

Durante esta jornada, el exfutbolista ha recibido el cariño de todos los hinchas y equipos que alguna vez conquistó a punta de goles. En esa línea, en Colo-Colo saben que no es un día cualquiera, y el club de sus amores aprovechó las redes sociales para compartir un afectuoso saludo a uno de los grandes íconos que tiene el cacique.

Bien es sabido que “Bam-Bam” no solo dejó huella en Chile, pues su carrera internacional enamoró a hinchas de todo el mundo, especialmente cuando hablamos del “viejo continente”. En España e Italia se ha visto durante todo el día cómo los hinchas del Real Madrid y el Inter de Milán, equipos donde brilló el chileno en los 90′, han saludado al goleador en su cumpleaños.

El elenco “nerazurri” fue más allá, pues no quiso quedarse al margen de los festejos al ya retirado delantero y también le dedicó un cariñoso saludo en su día mediante redes sociales.

Sin embargo, Iván Zamorano no solo encantó a los diferentes equipos donde se desempeñó, y es que, debido a la desatacada carrera del exfutbolista nacional, en el día de su cumpleaños 54 también recibió el saludo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​, organismo rector del fútbol mundial.

“Su talento y tenacidad lo hicieron una leyenda en Madrid y Milán, y un héroe nacional en Chile. Acompáñanos a desearle al gran ‘Bam-Bam’ un muy feliz cumpleaños”, compartieron en las redes oficiales de la FIFA.

😍 His talent and tenacity made him legend in Madrid and Milan and a national hero in Chile 🇨🇱

🎂 Join us in wishing the great @bambam9oficial a very happy birthday 🎉@LaRoja | @Inter | @realmadrid pic.twitter.com/DCcARWQNsJ

— FIFA.com (@FIFAcom) January 18, 2021